Минфин США внёс в санкционный список трёх членов руководства КНДР

США внесли в санкционный список трёх членов руководства КНДР. Это, в частности, заместитель председателя Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности Чон Гён Тхэк и завотделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Пак Кван Хо. Как отмечается в заявлении министерства финансов США, они причастны к серьёзным нарушениям прав человека и цензуре в КНДР. Таким образом, Вашингтон усиливает давление на Пхеньян в вопросе прав человека. Чхве Рён Хэ является вторым человеком в иерархии ТПК. В министерстве финансов США считают, что именно в его руках находится управление армией. Чон Гён Тхэк, между тем, назван ответственным за цензуру и деятельность, нарушающую права человека, в том числе пытки в тюрьмах, принудительный труд и другие. Отдел пропаганды и агитации ЦК ТПК, возглавляемый Пак Кван Хо, является одним из ключевых органов партии, отвечающим за строгое ограничение информации и цензуру. Сестра нынешнего лидера Ким Чон Ына Ким Ё Чжон является первым заместителем Пак Кван Хо.





Первые санкции против КНДР, связанные с нарушением прав человека, США ввели в июле 2016 года. Тогда в список были включены 15 физических лиц, в том числе северокорейский лидер Ким Чон Ын, и 8 юридических лиц. Объект таких санкций подвергается заморозке всего имущества на территории США, а также запрету на ведение каких-либо бизнес-сделок с американскими гражданами и компаниями. Однако высказывается мнение о малоэффективности таких санкций, учитывая, что вероятность наличия имущества северокорейских граждан и компаний в США крайне мала.