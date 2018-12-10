Зеленый чай нокчха (녹차)

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2018-12-10
#Мир корейской кухни l 2018-12-11
Зеленый чай нокчха - это традиционный корейский напиток, который спасает корейцев в зимние холода. Видов зеленого чая множество, они зависят от времени, места сбора и размера чайных листьев. С давних времен нокчха считался целительным напитком, что позже подтвердилось различными международными исследованиями. Подробности об этом удивительном корейском напитке вы узнаете в выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 11 декабря.
2018-12-10
2018-12-10
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