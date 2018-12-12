



Семья Чхоль Хо живет в сеульском районе Хэбанчхон, что в переводе означает "деревня освобождения". Район расположился у подножия горы Намсан. После освобождения страны от японской оккупации в 1945 году сюда стали съезжаться те, кто возвращался из-за границы или перебегал с Севера. Одним словом, люди, которые бежали от Корейской войны.









#Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета профессором Пан Мин Хо:

После Корейской войны в этот район съезжались все, кто бежал с Севера. Район был настолько запутанным, что почтальоны даже не могли разобраться в адресах. Такое хаотичное скопление людей в одном месте ярко характеризовало действительность тех времен.









Матери Чхоль Хо, жившей на Севере в достатке и владевшей собственными землями, было сложно принять ветхую лачугу, в которой они жили теперь. Район Хэбанчхон не мог быть для нее настоящим освобождением, ведь он представлял собой скопление картонных и деревянных бараков, походивших на крабовые панцири, хаотично расположившиеся с обрывистой стороны горы.









- Вам куда?

- Не знаю, поезжайте.

- Жалкий тип. Попался мне, как шальная пуля. Даже не знает, куда ему, - пробормотал таксист, переключая передачу.

Чхоль Хо будто рассеянно погружался в сон, поэтому услышал бормотание таксиста где-то вдалеке.

"Роль сына, мужа, отца, старшего брата, да еще и сотрудника. На мне слишком много обязанностей. Ты прав, возможно, я и есть шальная пуля Всевышнего. И правда, куда мне ехать. Но сейчас мне нужно куда-то поехать..."





“어디로 갑니까?”

“글쎄, 가” (철호)

“하 참, 딱한 아저씨네. 어쩌다 오발탄같은 손님이 걸렸어. 자기 갈곳도 모르게“





운전수는 기어를 넣으며 중얼거렸다.

철호는 까무룩이 잠이 들어가는 것 같은 속에서 운전수가 중얼거리는 소리를 멀리 듣고 있었다.





아들 구실, 남편 구실, 애비 구실, 형 구실, 오빠 구실, 또 계리사 사무실 서기 구실.

해야 할 구실이 너무 많구나.

그래 난 네 말대로 아마도 조물주의 오발탄인지도 모른다.

정말 갈곳을 알 수가 없다.

그런데 지금 나는 어디건 가긴 가야 한다...









Писатель Ли Бом Сон (1920-1982 гг.) родился в северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. В литературных кругах он дебютировал в 1955 году с рассказом "Танпхё", который был опубликован в журнале "Современная литература". В 1961 году писатель удостоился V литературной премии им. Ким Дон Ина. Известен также своими произведениями "Люди из журавлиной деревни" (1957), "Гороскоп" (1958).