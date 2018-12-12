Hyundai Motor начнёт массовый выпуск водородных электромобилей 

План компании Hyundai Motor по запуску производственной платформы водородных электромобилей (FCEV) к 2030 году нацелен не только на увеличение объёмов производства, но и на то, чтобы занять лидирующие позиции в мировой отрасли водородной энергетики. Компания планирует к назначенному сроку начать выпуск полумиллиона таких машин в год. Вторая задача состоит в налаживании массовых поставок на рынок систем водородных топливных элементов, которые являются новым словом в своём сегменте. Они могут использоваться не только в автомобилях, но и в других видах транспорта. Строительство второго профильного завода в Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто планируется завершить к концу следующего года.Таким образом, к 2030 году объём производства данных систем планируется увеличить с нынешних трёх до семисот тысяч в год.Hyundai Motor первой в мире начала создание структуры производства данных систем.

Крупнейшие мировые компании также активно работают в этом направлении. Французская машиностроительная компания Alstom и канадский производитель топливных элементов Hydrogenics реализуют совместный проект в Германии по созданию первого в мире поезда, работающего на водородных топливныхэлементах. Американская компания Plug Power продаёт погрузочные машины с применением вышеуказанных технологий. К выходу на рынок готовятся японская Toyota и американская Hyster-Yale. В свою очередь, южнокорейские власти готовятся к созданию условий для распространения водородных электромобилей.