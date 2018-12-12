На Гён Вон – новый лидер парламентской фракции партии Свободная Корея 

Лидером парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея избрана депутат Национального собрания четырёх созывов На Гён Вон. Она вошла в политику в 2002 году в качестве специального помощника Ли Хве Чхана, кандидата в президенты от партии Ханнара. В 2004 году На Гён Вон была избрана в Национальное собрание 17-го созыва, после чего переизбиралась ещё трижды. В 2010 и 2011 годах На Гён Вон выдвигала свою кандидатуру на пост мэра Сеула. В Национальном собрании она занимала посты представителя партии, члена Высшего совета, председателя партийного комитета Сеула, председателя парламентского комитета по внешней политике, торговле и воссоединению.

Перед На Гён Вон в качестве главы фракции крупнейшей оппозиционной партии стоят важные задачи. Внутри партии сохраняется противостояние различных фракций, а обновление в целях восстановления поддержки со стороны населения идёт медленными темпами. Выборы лидера парламентской фракции проходили под знаком противостояния приверженцев экс-главы государства Пак Кын Хе и её противников. На Гён Вон относится к первым. Ввиду предстоящего Общенационального партийного съезда главная задача нового лидера заключается в обеспечении единства партии. Несмотря на то, что На Гён Вон относят к приверженцам Пак Кын Хе, она занимает нейтральную позицию. Поэтому её победа может быть проявлением воли депутатов, стремящихся к решению проблем внутрипартийного разлада. Она выразила готовность сотрудничать со всеми оппозиционными партиями и стремление вести политику максимальной открытости. На повестке также требование оппозиции о реформировании избирательной системы, и от На Гён Вон ждут конкретных действий.