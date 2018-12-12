Композиция «Сказка» певца Ким Дон Рюля покорила хит-парады Кореи!

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7 декабря певец Ким Дон Рюль представил новую композицию «Сказка». Всего через день после выпуска песня сумела покорить верхние строчки популярнейших хит-парадов Кореи, среди которых 'Naver Music' ', 'Bugs Music', «Сорибада», 'Melon' и др. А бойз-группа 'NCT DREAM' попала в список самых влиятельных подростков 2018 года по версии журнала «Таймс». 9 декабря новостной канал 'YTN' передал сообщение о том, что 7 декабря журнал «Таймс» представил список 25-ти самых влиятельных подростков 2018 года, в числе которых оказалась популярная молодёжная бойз-группа 'NCT DREAM'!! Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 12 декабря.