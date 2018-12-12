



"Сказание о верной Чхунхян" - это не только корейский национальный эпос, но и песенное сказание пхансори, которое очень сильно повлияло на музыкальную культуру. На основе этого пхансори были написаны песни на тему различных сюжетов из произведения. С некоторыми музыкальными композициями вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 392. Сказание о верной Чхунхян

* Отрывок из пхансори "Сказание о верной Чхунхян" об ожидании заката солнца - Чи Сон Чжа (вокал, цитра каягым)

* Песня провинции Кёнгидо "Чхуринга"- Ли Гым Ми (вокал)

* Песня "Ах, Мон Нён" - Группа Project Rock