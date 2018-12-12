Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (1)

После многочисленных встреч с бедными у нашего героя осталось ровно 100 тыс. нян. Посмотрев на них, Хо Сэн Вон вспомнил богатого торговца по фамилии Пён, который занял ему 10 тысяч: «Ой, я совсем забыл про него. Нужно ехать в Ханян».Спустя несколько дней, наконец наш герой добрался до столицы Чосона. Было шумно и многолюдно. Перекрёсток Чонно заполнен людьми. Если бы Хо увидел это место несколько лет назад, то подобное зрелище удивило бы его до глубины души. Однако сейчас он чётко понимает, что экономика страны совсем скромная по масштабам. Организовав торговлю, Хо понял, почему экономика его страны так слаба. Это было связано с неразвитой дорожной сетью, в результате чего на перевозку грузов уходило несколько дней. Из-за этого люди не смогли получить нужные товары вовремя.

В действительности Хо Сэн Вон был прав. Как говорят мудрые корейцы, народ, который умеет использовать телегу, процветает. Ведь телега предназначена для перевозки людей, грузов, и даже животных. Это говорит о том, что для экономического роста очень важна развитая дорожная сеть. Наш герой внимательно смотрел на перекрёсток Чонно. Большинство торговцев переносили товары на заплечных носилках. Лишь иногда встречались те, кто перевозил грузы на лошадях или коровах, но сложно было найти телегу. Естественно, из-за отсутствия транспортных средств люди были способны везти лишь малый груз. Хо Сэн Вон подумал: «В этом виноваты все эти глупые янбаны, которые ничего не знают. Но сначала мне нужно найти Пёна».

Он добрался до дома богатого торговца. При встрече с нашим героем торговец сильно удивился. Ведь он не ожидал прихода Хо. Вешний вид Хо Сэн Вона разочаровал торговца: «Видимо, ваш план не сработал. Ваше лицо говорит об этом. Наверняка, вы потеряли все 10 тысяч нян». Услышав его слова, Хо Сэн Вон громко расхохотался: «Богатство не влияет на состояние моей души. Это касается лишь обычных людей. Мне жалко, что я не смог пережить бедность и решился найти способ заработка». Закончив свой рассказ, Хо вынул из кармана 100 тысяч нян и передал их богатому торговцу. Увидев деньги, торговец просто впал в шок. От удивления его глаза расширились. Он молча посмотрел на деньги.