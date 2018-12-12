Началась налоговая проверка в отношении Google Korea 

Южнокорейские налоговые органы приступили к проверке компании Google Korea. Такая проверка вызвана двумя причинами. Во-первых, это получение дополнительных выплат от авторов каналов Youtube с высоким доходом. В 2017 году насчитывалось более тысячи корейских каналов Youtube, на которые подписались свыше ста тысяч человек. Среди таких ютуберов есть те, кто зарабатывает порядка 2,5 млн долларов в год. В последнее время усилились подозрения в возможном недополучении налогов от ютуберов, которые осуществляют свою деятельность как частные лица. В связи с этим предлагается уточнить законодательные рамки в отношении таких лиц. Другая причина связана с уплатой налогов самой компанией Google Korea.





Начало такой налоговой проверки может стать поводом к инспекции других транснациональных компаний. В случае с Google Korea речь идёт о недостаточной выплате налогов на фоне роста доходов компании внутри страны. Предполагается, что продажи Google могут достигать 4,5 млрд долларов. Однако по состоянию на 2016 год Google Korea выплатила налоги в размере 3,5 млн долларов от заявленного дохода в 266,5 млн долларов. В свою очередь, руководство Google Korea уверяет, что оно не допускает нарушений налогового законодательства страны. Стоит отметить, что не только в Корее, но и во всём мире обсуждается проблема выплат налогов транснациональными корпорациями. В связи с этим 8 декабря южнокорейские парламентарии одобрили поправки к закону о добавленной стоимости. Теперь с июля 2019 года Google Korea будет обязана выплачивать НДС на услуги в сфере рекламы и “облачного“ сервиса.



