Завершается подготовка видеовстреч разделённых семей 

12 декабря председатель Общества Красного Креста РК Пак Кён Со в ходе научной конференции в Сеуле сделал заявление о возможном проведении предстоящей встречи разделённых семей Юга и Севера в формате видеоконференции. В настоящее время по данному вопросу ведётся активный диалог с Севером. В связи с этим у разделённых семей появилась надежда увидеть своих родственников до Нового года. Проведение мероприятия в таком формате объясняется несколькими причинами. Прежде всего, это возраст участников встречи, большинство которых - люди преклонного возраста. Поэтому длительная поездка может оказаться для них слишком утомительной. Другая причина кроется в ограниченном количестве людей, которые могут принять участие во встрече в горах Кымгансан. В этой ситуации проведение видеоконференции и передача видеописем могут стать приемлемым вариантом для всех членов разделённых семей.





Видеовстречи разделённых семей проводились семь раз в период с 2005 по 2007 годы. За это время в них приняли участие 557 семей или 3.700 человек. Однако в связи с обострением межкорейских отношений из-за ядерной проблемы Пхеньяна проведение встреч по видеосвязи было приостановлено. Для того, чтобы такая встреча стала возможной, необходимо проложить кабель и установить необходимое оборудование. В условиях, когда действуют антисеверокорейские санкции, его передача северокорейской стороне представляется сложной задачей. 20 декабря спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибудет в Сеул с рабочим визитом, и с ним может быть решён вопрос о поставках оборудования.