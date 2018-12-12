США ввели санкции в отношении трёх членов руководства КНДР

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Власти США внесли в санкционный список трёх представителей политической элиты Северной Кореи, причастных к нарушениям прав человека в своей стране. С июля 2016 года США применили санкции за нарушения прав человека в отношении 13-ти юридических и 32-х физических лиц КНДР, включая руководителя страны Ким Чон Ына. Однако до сих пор санкции вводились в то время, когда Вашингтон усиливал нажим на коммунистический режим в условиях ухудшения двусторонних отношений. Сейчас ситуация иная. По мнению экспертов, США ограничились наименее чувствительными для Пхеньяна мерами, чтобы не помешать переговорному процессу и в то же время оказать определённое давление на северокорейцев. Таким образом Вашингтон добивается от Пхеньяна практических действий.

С подробностями - директор Центра стратегии внешней политики Института имени короля Сэчжона Великого господин Хон Хён Ик.