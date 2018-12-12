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Совет по примирению и сотрудничеству корейской нации

#Вехи на пути к воссоединению​ l 2018-12-13

На пути к воссоединению

© YONHAP News

В июне 1998 года на Севере был создан Национальный совет по примирению, в задачу которого входит развитие контактов и сотрудничества между гражданскими организациями двух Корей и с этническими корейцами за рубежом.  А 3 сентября того же года тогдашний южнокорейский президент Ким Дэ Чжун объявил о создании Совета по примирению и сотрудничеству корейской нации. На протяжении двадцати лет совет многое делал для межкорейского примирения на неправительственном уровне и способствовал достижению в обществе консенсуса по вопросу воссоединения нации. Отмечая в этом году своё 20-летие, организация ставит перед собой новые задачи.

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