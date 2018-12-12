Ким Мён Су в роли ангела

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Актер Ким Мён Су (также известен как Эль из поп-группы Infinite) исполнит роль ангела в новом романтическом фэнтези-сериале. Его коллегой по съемочной площадке станет популярная актриса Син Хе Сон. 10 декабря стало известно, что Ким Мён Су и Син Хе Сон исполнят главные роли в мини-сериале «Дан. Единственная любовь» (단, 하나의 사랑) телеканала KBS 2. Сценарий к сериалу был написан сценаристкой Чхве Юн Гё, а режиссерское кресло досталось Ли Чжон Сопу, снявшему первый сезон сериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо» (동네변호사 조들호). Ким Мён Су исполнит роль незадачливого ангела по имени Дан, который должен для возвращения обратно в рай исполнить особую миссию – стать Купидоном для холодной балерины Ён Со и заставить ее влюбиться. В поисках достойного кандидата для Ён Со горе-купидон влюбляется в нее сам. Премьера телесериала запланирована на май 2019 года, и будет транслироваться по понедельникам и вторникам каждую неделю.