Кан Даниэль пожертвовал более 12 миллионов вон

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Кан Даниэль, популярный участник мужской поп-группы WannaOne, сделал пожертвование, как и обещал. В день своего рождения 10 декабря он перечислил 12 миллионов и 100 тысяч вон Фонду помощи Мираль, полученные средства будут потрачены на помощь детям-инвалидам, одиноким пожилым людям и малоимущим слоям населения. Артист уже не в первый раз занимается благотворительностью, в июне 2018 года он принял участие в кампании «Айс бакет челендж» для сбора средств на строительство новой больницы для больных болезнью Лу Герига. «Что бы нам сделать на следующий твой день рождения?», - спросил Даниэля один из его поклонников, на что тот ответил ему: «Пожертвование средств». При этом артист добавил, что сам тоже поможет деньгами. Даниэль уже традиционно на день своего рождения и на день дебюта занимается различного рода благотворительностью.