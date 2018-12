Песни BTS и BLACKPINK признаны лучшими

© YONHAP News

Музыка известных корейских коллективов BTS и BLACKPINK вошли в список «65 лучших песен уходящего года» по версии американской газеты New York Times. 6 декабря New York Times опубликовала список лучших композиций 2018 года, в котором на двадцатой строчке одновременно расположилась «Фальшивая любовь» (Fake Love) мужской группы BTS, главная песня их альбома LOVE YOURSELF 轉Tear, а также сольная композиция «Сингулярность» (Singularity) исполнителя «Ви» (один из шести участников BTS). Также New York Times разместила женскую поп-группу BLACKPINK с их песней «DDU-DU DDU-DU» (뚜두뚜두) из мини-альбома SQUARE UP на тридцать первой позиции. Девушки выпустили мини-альбом 15 июня 2018 года, а клип к заглавному треку «DDU-DU DDU-DU» посмотрели на Youtube более 500 миллионов раз, что является рекордным показателем среди всех женских поп-коллективов Кореи.