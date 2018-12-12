Актриса Ко Хён Чжон в сериале о смелом адвокате Чо Дыль Хо

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Актриса Ко Хён Чжон предстанет в роли умной, влиятельной и пронзительной красавицы по имени Ли Чжа Гён. 10 декабря создателями сериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо-2: Преступление и наказание» (동네변호사 조들호2: 죄와벌) телеканала KBS 2 в Сети были опубликованы первые снимки Ко Хён Чжон в роли Ли Чжа Гён – управляющей в самой влиятельной в сериальной реальности корейской корпорации Кукиль Груп. Напомним, главным героем является отважный и честный адвокат Чо Дыль Хо (роль исполняет Пак Син Ян), во втором сезоне ему придется столкнуться с самым серьезным противником за всю его жизнь в лице Ли Чжа Гён. Премьера сериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо-2: Преступление и наказание» запланирована на 7 января 2019 года, и будет транслироваться по понедельникам и вторникам.