Наркобарон (마약왕/The Drug King, 2018)





Жанр: криминальная драма

Режиссер: У Мин Хо

В ролях: Сон Ган Хо, Чо Чжон Сок, Пэ Ду На и др.

Премьера: 19 декабря 2018 года

Ограничение: старше 18-ти лет





Государство называло его преступником, а мир называл королем.





«В патриотизме нет ничего особенного! Но если пихнуть наркоту японцам – вот это я понимаю патриотизм!».

Республика Корея. 1970-ые. Экспорт наркотических веществ почти что приравнивается к патриотизму. Мелкий наркоторговец по имени Ли Ду Сам, случайным образом оказавшись вовлеченным в крупную сделку, разбирается в схеме производства и перевозки дорогостоящего груза, после чего начинает свой собственный бизнес.





«Не я ли кормлю эту страну?»





Благодаря фотографической памяти, способности быстро выходить из кризиса и природной ловкости, Ли Ду Саму удается захватить индустрию производства наркотиков в Корее. Вместе с лоббисткой Ким Чжон А, обладающей недюжей предпринимательской жилкой, он начинает продвигать произведенные им наркотики под брендом «Сделано в Корее». В итоге его влияние распространяется за пределы Кореи в другие азиатские страны, открывая перед ним золотые горы.

Однако мир постепенно начинает осознавать масштабы угрозы наркотиков, а на горизонте появляется Ким Ин Гу, зорко следящий за деятельным Ли Ду Самом...