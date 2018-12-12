Наркобарон (마약왕/The Drug King, 2018)

Сказание о верной Чхунхян
2018-12-12
#Новости шоу-бизнеса l 2018-12-13
Жанр: криминальная драма
Режиссер: У Мин Хо
В ролях: Сон Ган Хо, Чо Чжон Сок, Пэ Ду На и др.
Премьера: 19 декабря 2018 года
Ограничение: старше 18-ти лет
Государство называло его преступником, а мир называл королем.
«В патриотизме нет ничего особенного! Но если пихнуть наркоту японцам – вот это я понимаю патриотизм!».
Республика Корея. 1970-ые. Экспорт наркотических веществ почти что приравнивается к патриотизму. Мелкий наркоторговец по имени Ли Ду Сам, случайным образом оказавшись вовлеченным в крупную сделку, разбирается в схеме производства и перевозки дорогостоящего груза, после чего начинает свой собственный бизнес.
«Не я ли кормлю эту страну?»
Благодаря фотографической памяти, способности быстро выходить из кризиса и природной ловкости, Ли Ду Саму удается захватить индустрию производства наркотиков в Корее. Вместе с лоббисткой Ким Чжон А, обладающей недюжей предпринимательской жилкой, он начинает продвигать произведенные им наркотики под брендом «Сделано в Корее». В итоге его влияние распространяется за пределы Кореи в другие азиатские страны, открывая перед ним золотые горы.
Однако мир постепенно начинает осознавать масштабы угрозы наркотиков, а на горизонте появляется Ким Ин Гу, зорко следящий за деятельным Ли Ду Самом...
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-13 16:01:50