РК и США не смогли договориться о разделении расходов на содержание американских войск

Сеул и Вашингтон в очередной раз не смогли достигнуть консенсуса в вопросах разделения расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Договор по этому поводу перезаключается каждые пять лет, и ныне действующий был заключён ещё в 2014 году. Он истекает 31 декабря этого года, но стороны вот уже который месяц не могут договориться. США настаивают на увеличении доли Сеула и требуют от него взять на себя часть расходов на размещение на Корейском полуострове стратегических вооружений США. Сеул не согласен с требованиями американской стороны. Он придерживается позиции рационального повышения расходов, которые в этом году составили 850 млн долларов. США настаивают на увеличении данного показателя до 1 млрд 200 млн долларов.





В настоящее время южнокорейская сторона берёт на себя три категории расходов. Это выплата заработной платы южнокорейским гражданам, работающим на американских военных базах. На это уходит 40% затрат Сеула. Ещё 40% расходов связаны с поддержанием совместной обороны. Оставшиеся 20% расходуются на материально-техническое обеспечение американских войск. Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял о том, что союзники Вашингтона должны взять на себя расходы на американскую военную поддержку.



