26 декабря Юг и Север начнут соединение транспортных сетей

Церемония начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР, состоится 26 декабря. Договорённость по этому поводу имеет очень важное значение. Данный проект реализуется в соответствии с решениями межкорейского саммита, которые закреплены в Пхеньянской декларации. 15 октября представители Юга и Севера договорились начать работы в конце ноября – начале декабря. Несмотря на то, что сроки немного сдвинуты, Сеул и Пхеньян всё-таки смогут осуществить намеченный план до конца 2018 года. Стоит отметить, что стороны постепенно выполняют достигнутые договорённости в областях военного сотрудничества, лесного хозяйства, спорта и других сферах. Так, завершён демонтаж постов охраны в демилитаризованной зоне, а в скором времени начнутся поиски останков солдат, погибших в годы Корейской войны.





Церемония начала работ по соединению транспортных сетей состоится на северокорейской станции Пханмун. Это первая станция к северу от межкорейской границы. Отсюда начнутся работы по соединению железной дороги от Сеула до станции Синыйчжу на северокорейско-китайской границе. Станция Пханмун была построена за счёт южнокорейской стороны в соответствии с предыдущим проектом соединения железных дорог. Сеул профинансировал также строительные и ремонтные работы на станциях Сонха и Кэсон. С декабря 2007 по ноябрь 2008 года поезда почти каждый день пересекали границу от станции Торасан до станции Пханмун, доставляя грузы в Кэсонский индустриальный комплекс и обратно. Именно по этой причине северокорейская станция была выбрана в качестве места проведения церемонии.