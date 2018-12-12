Ким Чон Ын не приедет в Сеул в этом году

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Визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул до конца этого года, скорее всего, не состоится. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского президента. Прежде такая вероятность уже обсуждалась, но официально подобную позицию администрация президента выразила впервые.

Визит Ким Чон Ына планировался в рамках реализации Пхеньянской декларации, подписанной Югом и Севером в сентябре этого года. Администрация президента прилагала много усилий для организации встречи, но зашедший в тупик диалог между США и КНДР, а также трудности, связанные с вопросами безопасности, не позволили определить дату визита северокорейского лидера. Для скорейшего разрешения ситуации должен наметиться прогресс на переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном. Ни Юг, ни Север не смогут приступить к каким-либо действиям без понимания со стороны США и ослабления санкций против Севера. Кроме того, Пхеньян с опаской относится к визиту Ким Чогн Ына в Сеул, поскольку южнокорейские консерваторы относится к нему негативно.

Эксперты считают, что Ким Чон Ын может посетить Сеул уже после второго американо-северокорейского саммита. Изначально визит северокорейского лидера называли возможным ключом к улучшению отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, но ситуация изменилась. Теперь посещение Сеула не представляет для КНДР никакой выгоды, поэтому есть вероятность, что все усилия северокорейской стороны будут сосредоточены на подготовке к саммиту с США.