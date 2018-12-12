Вторая экономическая команда Мун Чжэ Ина приступила к работе

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10 декабря президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вручил новому вице-премьеру по экономике, министру планирования и финансов Хон Нам Ги удостоверение о назначении на должность. Таким образом, к работе приступила вторая экономическая команда Мун Чжэ Ина, в состав которой также вошёл ранее назначенный начальник управления по вопросам политики администрации президента Ким Су Хён.

Перед вновь назначенными чиновниками стоят непростые задачи. Во-первых, они не должны допустить несогласованности действий, в которой обвиняли их предшественников. Для этого Хон Нам Ги и Ким Су Хён будут проводить еженедельные совещания, а также регулярно встречаться с министрами. Во-вторых, им необходимо разрешить экономические трудности, которых за последнее время накопилось немало. Экономический рост замедляется, поляризация общества достигла наивысшего уровня, а ситуация с трудоустройством и вовсе зашла в тупик. Кроме того, новой экономической команде предстоит сгладить негативные последствия повышения минимального размера оплаты труда и введения 52-часовой рабочей недели.

Задачи Хон Нам Ги и Ким Су Хёна осложняются также негативными внутренними и внешними факторами. Это снижение конкурентоспособности южнокорейских производителей, падение внутреннего потребления, торговые войны между США и Китаем, застой в мировой экономике.

Новый вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги считается отличным специалистом в области планирования финансов и бюджета. Прежде он занимал руководящие должности в министерстве планирования и финансов, администрации президента, был первым заместителем министра научного прогнозирования. На начальника управления по вопросам политики Ким Су Хёна администрация президента возлагает большие надежды в разрешении накопившихся проблем. Прежде он работал в администрации президента и был заместителем министерства экологии.