Санкции против высших должностных лиц КНДР

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10 декабря США внесли в санкционный список трёх членов руководства КНДР. Это заместитель председателя Трудовой партии Кореи, заведующий организационным отделом Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности КНДР Чон Гён Тхэк и завотделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Пак Кван Хо. В госдепартаменте США пояснили, что санкции введены на основании отчёта о нарушениях прав человека в КНДР. Все три организации, возглавляемые вышеупомянутыми лицами, уже были внесены ранее в санкционный список.

Заместитель председателя ТПК Чхве Рён Хэ играет ключевую роль в деятельности партии. Будучи руководителем организационного отдела, он фактически является вторым человеком в стране после верховного лидера КНДР Ким Чон Ына. Чон Гён Тхэк, также попавший под санкции, назван ответственным за преступления против прав человека в КНДР. Третий чиновник из списка Пак Кван Хо возглавляет отдел пропаганды и агитации ЦК ТПК, который отвечает за строгое ограничение информации и воспитание общественного сознания. Его заместителем является Ким Ё Чжон, сестра Ким Чон Ына.

Ранее США уже включили в санкционный список 29 северокорейцев и 13 юридических лиц КНДР, виновных в нарушениях прав человека. Однако до сих пор санкции вводились в то время, когда Вашингтон усиливал нажим на Пхеньян в условиях ухудшения двусторонних отношений. Нынешние меры носят символический характер. Применяя их, США стремятся ускорить движение Севера в направлении денуклеаризации.