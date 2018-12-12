Радио Романс (13) 그러니까요

Фраза недели

그러니까요

[Кырониккаё]

Ну вот





Грамматика

그러니까 – это наречие, имеющее функцию подтверждения или согласия когда-либо сказанного выражения. Если вы имеете разговор с незнакомым человеком или со старшим по возрасту, званию, то применяется окончание –요, как в нашем случае. Все вместе получается 그러니까요. Это выражение можно переводить как «я же говорю», «вот это то, что я хотел сказать» и т.п. В нашем предложении мы перевели проще «ну вот»!





- 눈이 와서 운전하기 힘들겠어요.

- 그러니까요, 이런 날엔 대중교통 타야 돼요.

- Из-за снега трудно будет водить машину.

- Да, в такие дни лучше ездить на общественном транспорте.





- 오늘 날씨가 좋네요.

- 그러니까요, 이런 날에 놀러가야 하는데.

- Сегодня хорошая погода.

- Да, согласен. В такой день нужно гулять.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





그러게 말이에요 – «Да не говорите».

그렇군요 – «Вот как». «Понял».



