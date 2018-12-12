Внеочередная сессия Национального собрания РК 

17 декабря депутаты Национального собрания РК собрались на внеочередную сессию. Основным вопросом является реформирование избирательной системы. Помимо этого, в согласованную правящей и оппозиционной партиями повестку сессии входят такие вопросы как расследование нарушений при найме сотрудников в государственном секторе, система гибкого рабочего времени, реформирование финансовой системы в частных детских садах, слушания по кандидатуре на пост члена Верховного суда Ким Сан Хвана.





Правящая партия и оппозиция договорились о проведении реформы избирательной системы, однако данная задача представляется сложной, поскольку многие вопросы не согласованы, какие-либо конкретные предложения о поправках не представлены. Три оппозиционные партии: Справедливого будущего, Справедливости, Демократии и мира – в буквальном смысле ценой жизни и смерти добились рассмотрения вопроса о введении системы пропорционального представительства, проведя десятидневную голодовку и сидячую забастовку. В результате была достигнута договорённость о согласовании поправок в избирательное законодательство в январе следующего года, однако между правящей Демократической партией Тобуро и главной оппозиционной партией Свободная Корея существуют крупные разногласия. Три оппозиционные партии настаивают на «абсолютной пропорциональности», при которой места распределяются пропорционально уровню поддержки партии избирателями. Система гибкого рабочего времени также является непростой темой, сопряжённой с рядом разногласий. Помимо этого на обсуждении стоит вопрос о повышении прозрачности бухгалтерского учёта в частных учреждениях дошкольного образования.



