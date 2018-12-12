17 декабря в Сеуле состоялось расширенное совещание по вопросам экономики под председательством президента РК Мун Чжэ Ина. О намерении провести совещание такого рода президент сообщил по завершении перестановок в экономическом блоке правительства. Тогда были назначены новые вице-премьер по вопросам экономики и советник президента по политическим вопросам. Данный факт говорит о намерении правительства приложить все усилия для оживления экономики в 2019 году. Участники совещания обсуждали дальнейшие направления экономической политики и меры по повышению экономической активности. Особое внимание было уделено таким вопросам как определение минимальной заработной платы и отсрочка наказания за несоблюдение 52-часовой рабочей недели. Правительство продемонстрировало готовность максимально учесть трудности, которые испытывают предприниматели в связи с ускоренным введением новой системы. Кроме того, серьёзно обсуждались вопросы смягчения ограничений на деятельность корпораций, расширения частных инвестиций и продления периода снижения налога на потребление.





Целый ряд экономических показателей находятся на очень низком уровне, а перспективы на 2019 год не вселяют оптимизма. В результате рейтинг президента Мун Чжэ Ина продолжает снижаться. За время пребывания на посту главы государства ему удалось улучшить отношения с Пхеньяном и достичь значительных успехов в ликвидации коррупции. Это помогало на первых порах поддерживать высокий рейтинг. Однако в связи с ухудшением ситуации на рынке занятости и затянувшимся состоянием неопределённости в экономике уровень одобрения деятельности президента стремительно падает. Проведение расширенного совещания по экономике говорит о намерении Мун Чжэ Ина поставить во главу экономической политики вопрос благосостояния. Предстоящий 2019 год станет поворотным моментом, который определит, насколько эффективна экономическая политика Мун Чжэ Ина.