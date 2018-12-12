Творчество певца прошлых лет Пак Ён Мина





В последней рубрике «Ретро: музыка прошлых лет» 2018 года прозвучали песни певца Пак Ён Мина. В основном певец исполняет баллады, музыку жанров блюз, поп и трот. Он начал петь с ранней юности, одно время выступал в составе любительских рок-групп. Но затем исполнитель решил заняться музыкой более серьёзно и начал развивать профессиональную сольную карьеру.

Дебютировал певец Пак Ён Мин в мире эстрадной музыки Кореи в 1983 году, когда записал свой первый официальный диск с песней «Моя душа - незабудка». Его дебютная работа была принята корейскими слушателями тепло. Но по-настоящему широкая известность пришла к певцу в середине 1980-х годов, когда он начал записывать песни к южнокорейским кинофильмам, многие из которых были вполне «экспериментальны» для корейского общества тех времён. Одной из наиболее ярких работ того периода остаётся песня «Из окна видно мост Чамсугё», которая открыла нашу рубрику. Песня вошла в музыкальную дорожку известной одноимённой южнокорейской мелодрамы «Из окна видно мост Чамсугё» кинорежиссёра Сон Ён Су 1985 года.

В своих интервью исполнитель не раз говорил о том, что оригинальный музыкальный цвет композиции «Из окна видно мост Чамсугё» был настолько оригинальным, что за ним осталась репутация «некоммерческого певца», преследовавшая долгие годы. После выпуска четвёртого регулярного альбома в 1992 году певец решил покинул родные края и уехал в Японию, чтобы там продолжить изучение музыки и заработать на жизнь. Мы же продолжили знакомство с творчеством Пак Ён Мина и включили в эфире другую композицию из репертуара певца - песню «Моя вина» с элементами музыки босанова. А далее на наших волнах прозвучала песня «Тёмная квартира» певца Пак Ён Мина.

В текущем году певцу исполнилось 61 год. Последним на сегодняшний день регулярным альбомом певца остаётся седьмой диск 2009 года выпуска. В него вошли как новые песни, так и старые песни, такие, как «Охотник лунного света» и «Бывало ли такое». А в завершение нашей очередной рубрики мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей песню под названием «Такой, какая есть» в исполнении певца Пак Ён Мина.





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