Компания SCOTRA и аккумулирование энергии солнечного излучения от поверхности воды

© SCOTRA

В течение последних 30 лет южнокорейские компании добились хороших результатов в самых разных сферах, в числе которых автомобилестроение, дисплеи, аккумуляторы. Для того, чтобы продемонстрировать их достижения, министерство промышленности, торговли и энергетики с 5 по 8 декабря провело крупную техническую выставку R&D-2018. Мы начинаем серию передач, в которых будем знакомить вас с наиболее отличившимися её участниками. Первая на очереди компания SCOTRA (스코트라), которая работает на рынке аккумулирования энергии солнечногоизлучения от поверхности воды. С подробностями – президент компании г-н Ли Чжон Мок.





Мы приступили к работе в 2004 году, разрабатывая различные надводные конструкции. Сегодня наша задача состоит в развитии технологий применения солнечного излучения от водной поверхности. Мы играем ключевую роль в данном проекте, в котором задействованы 15 организаций. Среди них три госучреждения, три университета, а также малые и средние компании. Проекту уже пять лет. Его бюджет составляет примерно 25 млн долларов.





Компания SCOTRA представила модель применения солнечного излучения, энергия которого собирается с водной поверхности. Заказ на реализацию проекта сделал Корейский институт по оценке эффективности энергетических технологий. SCOTRA является единственным малым предприятием, которому доверена реализация проекта такого масштаба. В 2012 году компания впервые в мире представила модель, позволяющую коммерциализировать технологии генерации энергии от солнечного излучения, отражаемого поверхностью воды. Затем SCOTRA приняла участие в профильном проекте на водохранилище Хапчхон.





Все знают о возможности сбора энергии от солнечных лучей с поверхности земли при помощи различных установок, размещаемых в поле или на крышах зданий. Но в нашей стране есть огромные водные поверхности, которые не востребованы. Это водохранилища, озёра, пруды. Если мы будем использовать хотя бы 5% этой площади, это позволит заменить АЭС мощностью 5 ГВт. В 2012 году мы применили нашу модель на водохранилище Хапчхон и теперь впервые в мире подобный проект обеспечивает выработку энергии объёмом 500 кВт.





Как показал опыт компании SCOTRA, сбор солнечной энергии возможен не только на полях и крышах домов, но и с водной поверхности. В докладе Всемирного банка говорится, что во всём мире площадь искусственных водохранилищ, где возможно размещение солнечных панелей, превышает 400 тыс. кв км. Применение только 1% этой водной поверхности позволит вырабатывать 400 ГВт энергии в год. Кроме того, такие технологии повысят эффективность гидроэлектростанций. Однако для получения энергии таким образом нужны технологии закрепления панелей на плавучих конструкциях и регулировки их положения. SCOTRA в самом начале работы сумела разработать собственную специальную плавучую платформу.





© SCOTRA

Ключевой является технология, которая минимизирует перемещение плавучих платформ. Это надёжное швартовое устройство. Обычно плавучая платформа привязывается, ориентируясь на самый высокий уровень воды. Но когда уровень падает, канат ослабевает, и платформа двигается, сбивая таким образом нужный угол солнечных панелей. Наше швартовое устройство предназначено для соблюдения заданного угла. В этом вопросе наши технологии лучшие в мире.





SCOTRA, помимо этого, обладает технологиями по стабилизации всей установки даже при волнах. Кроме того, компания разработала особый материал для своих конструкций, которые отличается высокой устойчивостью к воздействию соли и постоянному изменению положения. Экологичный материал, не подверженный коррозии, был создан на основе сырья, предоставленного компанией POSCO, и собственных технологий. Так, в августе 2012 года, несмотря на сильный ветер, конструкции на водохранилище Хапчхон не получили никаких повреждений. Благодаря столь высокому уровню технологий на компанию приходится 67% внутреннего профильного рынка.





Наша компания SCOTRA - единственная в мире, которая сумела установить оборудование по сбору солнечной энергии на водохранилище. Мы получили от Корейской корпорации водных ресурсов заказ на установку такого оборудования на трёх водохранилищах. У нас огромный опыт. На Тайване также заинтересованы данной темой. Но там ситуация непростая, учитывая, что их водохранилища используются для сохранения питьевой воды. Размещение солнечных установок на таких объектах связано с многочисленными сложностями, обусловленными большой глубиной. Тем не менее, представитель Тайваня посетил наши объекты и решил работать с нами.





Компания SCOTRA, обладающая уникальными технологиями, сумела выйти на рынок Тайваня, обойдя конкурентов из Японии и Китая. Компания планирует расширять своё присутствие на зарубежных рынках.