Компания SCOTRA и аккумулирование энергии солнечного излучения от поверхности воды

Сказание о верной Чхунхян
2018-12-12
#Бизнес и технологии l 2018-12-17
В течение последних 30 лет южнокорейские компании добились хороших результатов в самых разных сферах, в числе которых автомобилестроение, дисплеи, аккумуляторы. Для того, чтобы продемонстрировать их достижения, министерство промышленности, торговли и энергетики с 5 по 8 декабря провело крупную техническую выставку R&D-2018. Мы начинаем серию передач, в которых будем знакомить вас с наиболее отличившимися её участниками. Первая на очереди компания SCOTRA (스코트라), которая работает на рынке аккумулирования энергии солнечногоизлучения от поверхности воды. С подробностями – президент компании г-н Ли Чжон Мок.
Мы приступили к работе в 2004 году, разрабатывая различные надводные конструкции. Сегодня наша задача состоит в развитии технологий применения солнечного излучения от водной поверхности. Мы играем ключевую роль в данном проекте, в котором задействованы 15 организаций. Среди них три госучреждения, три университета, а также малые и средние компании. Проекту уже пять лет. Его бюджет составляет примерно 25 млн долларов.
Компания SCOTRA представила модель применения солнечного излучения, энергия которого собирается с водной поверхности. Заказ на реализацию проекта сделал Корейский институт по оценке эффективности энергетических технологий. SCOTRA является единственным малым предприятием, которому доверена реализация проекта такого масштаба. В 2012 году компания впервые в мире представила модель, позволяющую коммерциализировать технологии генерации энергии от солнечного излучения, отражаемого поверхностью воды. Затем SCOTRA приняла участие в профильном проекте на водохранилище Хапчхон.
Все знают о возможности сбора энергии от солнечных лучей с поверхности земли при помощи различных установок, размещаемых в поле или на крышах зданий. Но в нашей стране есть огромные водные поверхности, которые не востребованы. Это водохранилища, озёра, пруды. Если мы будем использовать хотя бы 5% этой площади, это позволит заменить АЭС мощностью 5 ГВт. В 2012 году мы применили нашу модель на водохранилище Хапчхон и теперь впервые в мире подобный проект обеспечивает выработку энергии объёмом 500 кВт.
Как показал опыт компании SCOTRA, сбор солнечной энергии возможен не только на полях и крышах домов, но и с водной поверхности. В докладе Всемирного банка говорится, что во всём мире площадь искусственных водохранилищ, где возможно размещение солнечных панелей, превышает 400 тыс. кв км. Применение только 1% этой водной поверхности позволит вырабатывать 400 ГВт энергии в год. Кроме того, такие технологии повысят эффективность гидроэлектростанций. Однако для получения энергии таким образом нужны технологии закрепления панелей на плавучих конструкциях и регулировки их положения. SCOTRA в самом начале работы сумела разработать собственную специальную плавучую платформу.
Ключевой является технология, которая минимизирует перемещение плавучих платформ. Это надёжное швартовое устройство. Обычно плавучая платформа привязывается, ориентируясь на самый высокий уровень воды. Но когда уровень падает, канат ослабевает, и платформа двигается, сбивая таким образом нужный угол солнечных панелей. Наше швартовое устройство предназначено для соблюдения заданного угла. В этом вопросе наши технологии лучшие в мире.
SCOTRA, помимо этого, обладает технологиями по стабилизации всей установки даже при волнах. Кроме того, компания разработала особый материал для своих конструкций, которые отличается высокой устойчивостью к воздействию соли и постоянному изменению положения. Экологичный материал, не подверженный коррозии, был создан на основе сырья, предоставленного компанией POSCO, и собственных технологий. Так, в августе 2012 года, несмотря на сильный ветер, конструкции на водохранилище Хапчхон не получили никаких повреждений. Благодаря столь высокому уровню технологий на компанию приходится 67% внутреннего профильного рынка.
Наша компания SCOTRA - единственная в мире, которая сумела установить оборудование по сбору солнечной энергии на водохранилище. Мы получили от Корейской корпорации водных ресурсов заказ на установку такого оборудования на трёх водохранилищах. У нас огромный опыт. На Тайване также заинтересованы данной темой. Но там ситуация непростая, учитывая, что их водохранилища используются для сохранения питьевой воды. Размещение солнечных установок на таких объектах связано с многочисленными сложностями, обусловленными большой глубиной. Тем не менее, представитель Тайваня посетил наши объекты и решил работать с нами.
Компания SCOTRA, обладающая уникальными технологиями, сумела выйти на рынок Тайваня, обойдя конкурентов из Японии и Китая. Компания планирует расширять своё присутствие на зарубежных рынках.
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-13 16:01:50