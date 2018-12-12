Вторая экономическая команда администрации Мун Чжэ Ина

© YONHAP News

Приступила к работе вторая экономическая команда правительства Мун Чжэ Ина. 10 декабря глава государства вручил удостоверение о назначении новому вице-премьеру по вопросам экономики Хон Нам Ги. Уже через два дня вице-премьер представил главе государства свой первый доклад. 17 декабря Хон Нам Ги совместно с Мун Чжэ Ином провели расширенное заседание правительства, на котором обсуждались экономические задачи на 2019 год. Таким образом, новая экономическая команда с первых дней работы проявляет высокую активность. О том, какие задачи стоят перед ней, мы поговорим с экономическим обозревателем, профессором Чхве Чжин Боном с факультета журналистики университета Сонгонхвэ.





Главной причиной замены первой экономической команды является стремление решить проблему разногласий среди министров экономического блока, вызванной ими неопределённости в экономике и обеспокоенности населения. В лице Хон Нам Ги и нового начальника управления по вопросам политики администрации президента Ким Су Хёна было необходимо обеспечить условия, при которых население не будет ощущать обеспокоенность, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Президент дал указание, чтобы Хон Нам Ги взял на себя все экономические вопросы. Ким Су Хён выполняет роль помощника. В данной ситуации устранены разногласия, которые имелись в первой экономической команде.





Ключевое слово в работе новой экономической команды Мун Чжэ Ина - это реформы в условиях стабильности. То есть, поставлена цель устранить обеспокоенность народа и решить экономические проблемы, которых немало.





На данный момент общие показатели южнокорейской экономики нельзя назвать положительными. Эксперты Корейского института развития снизили прогноз роста экономики на этот год до 2,6%, а на следующий год - до 2,5%. Средний прогнозируемый рост в странах «Большой двадцатки» составляет 3,3% на этот и 2,9% на следующий год. Это значительно выше, чем в Республике Корея. Однако помимо снижения реального роста, существует также проблема снижения потенциального роста.





Темпы роста южнокорейской экономики постепенно замедляются. В сентябре сокращение объёма промышленного производства достигло максимальной отметки с марта 2013 года. Сократилось и внутреннее потребление. Занятость в производственной отрасли сокращается восемь месяцев подряд. К счастью, экспорт пока растёт, благодаря чему сохраняется и экономический рост. Таким образом, перед Хон Нам Ги стоит много задач, требующих скорейшего решения. Среди них проблемы с политикой правительства по минимальному размеру оплаты труда.





С приходом Мун Чжэ Ина на пост президента южнокорейские компании столкнулись с двумя главными проблемами. Это сокращение рабочего времени и повышение минимального размера оплаты труда. Особенно существенный удар нанесён по малому и среднему бизнесу. Хон Нам Ги говорил о необходимости сохранения политики Мун Чжэ Ина по экономическому росту за счёт увеличения доходов населения. Однако он отметил важность проявления гибкого подхода к наиболее болезненным для экономики моментам. То есть, он намерен прислушаться к мнению деловых кругов.





Одной из неотложных задач, стоящих перед Хон Нам Ги, является активизация экономики. Для этого нужно решить проблемы, которые резко повысили расходы компаний. Вице-премьер уже представил основные направления экономической политики на 2019 год. Они предусматривают реализацию 70% бюджета следующего года уже в первом полугодии.





За последние пять лет реализация бюджета в первом полугодии не достигала 70%. Максимальный уровень в 68% отмечен в 2015 году. Нынешнее решение, судя по всему, связано со стремлением оживить экономику масштабными финансовыми вливаниями. По словам Хон Нам Ги, это подтверждает серьёзность, с которой власти подходят к решению экономических проблем. По его словам, данные финансовые вливания нацелены на оживление экономики и предоставление компаниям условий для активизации инвестиций.





Бюджет на следующий финансовый год составил 469 трлн 570 млрд вон, что является рекордным показателем. 70% этой суммы будут реализованы уже в первой половине года. Особенно это касается статей расходов, связанных с созданием качественных рабочих мест. Однако, учитывая серьёзность экономической ситуации в стране, нужны не только финансовые меры, но и работа в направлении инновационного роста.





Вторая экономическая команда Мун Чжэ Ина начала работу в сложной ситуации. Поэтому даже небольшие подвижки будут расцениваться как успех. Особенно важно сосредоточиться на инновационном росте. Чтобы сохранить рамки политики Мун Чжэ Ина о росте за счёт увеличения доходов, следует прислушиваться к деловым кругам, помогая им справляться с трудностями. Также следует активно инвестировать в инновации, чтобы укреплять потенциал роста экономики в будущем. Это самый важный момент, на который команда Хон Нам Ги должна обращать особое внимание.