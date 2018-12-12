ЕС требует от Сеула принять основные конвенции Международной организации труда

Европейская комиссия официально потребовала от РК принять основные конвенции Международной организации труда (МОТ). Начало процедуры по разрешению спора по этому вопросу объясняется двумя причинами. Во-первых, такая позиция ЕС указывает на условия в мире, при которых более нельзя откладывать ратификацию конвенций. Во-вторых, аналогичные проблемы могут возникнуть в рамках соглашений о свободной торговле с другими странами. ЕС требовал от РК ратификации конвенций с 2011 года, когда соглашение о либерализации торговли между двумя сторонами вступило в силу. Рабочие переговоры по этому вопросу, судя по всему, начнутся уже в январе следующего года. Если стороны не уладят спор, то вопрос переходит под юрисдикцию комитета внешней торговли и устойчивого роста, в состав которого входят высокопоставленные представители правительств двух стран. В случае отсутствия консенсуса формируется экспертная панель, которая вырабатывает доклад с рекомендациями. Вся процедура, включающая все этапы, может занять восемь месяцев.





РК состоит в Международной организации труда уже 27 лет, но до сих пор не ратифицировала четыре из восьми основополагающих конвенций, которые касаются свободы ассоциации и защиты прав на организацию, а также других важных тем, касающихся деятельности профсоюзов. Причина этого состоит в протесте работодателей, которые опасаются чрезмерного увеличения силы профсоюзов. Однако эксперты считают такие опасения чрезмерными. В последнее время потребители всё чаще обращают внимание на условия труда в тех странах, товар из которых лежит на прилавках. Такая тенденция отражается и в соглашениях о свободной торговле. Так, в 9 из 12 таких соглашений, подписанных РК с другими странами, указаны пункты об условиях труда в стране-производителе. Таким образом, в любой момент можно ожидать возникновения в рамках FTA проблем, связанных с конвенциями МОТ. С другой стороны, решение этой проблемы может положительно сказаться на экспорте в страны Европы, где традиционно этой теме уделяется большое внимание.



