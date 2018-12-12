ГА ООН приняла резолюция по правам человека в Северной Корее

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. По содержанию она мало чем отличается от прошлогодней резолюции. Документ в пятый раз принимается единогласно. Это подтверждает рост озабоченности мирового сообщества данной проблемой. В документе выражена обеспокоенность в связи с фактами применения в КНДР пыток, публичных казней и других нарушений прав человека. В нём содержится рекомендация привлечь к ответственности северокорейское руководство, обратившись по этому вопросу в международный суд. На этот раз в резолюции приветствуется диалог, начавшийся на Корейском полуострове. Рекомендовано продолжать обсуждение ситуации с правами человека в КНДР в рамках СБ ООН.





В этом году, несмотря на рекомендации резолюции, соответствующее обсуждение, которое проводилось в течение четырёх лет, было отменено. Это связано с тем, что США не набрали нужного количества голосов в ходе процедуры голосования. Причина состоит в некоторых изменениях в составе Совбеза ООН. В частности, в качестве непостоянных членов в него вошёл ряд государств, не настроенных на близкое сотрудничество с западными странами. В этой связи США сообщили, что это лишь «системная неудача», которая не является протестом против самой темы обсуждения. То есть, в следующем году обсуждение может возобновиться. В госдепартаменте сообщили о намерении продолжать давление на КНДР, чтобы принудить Пхеньян уважать права человека.