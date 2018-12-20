



20 лет назад Кан Ха Вон была бедной студенткой. После первого семестра она продавала учебники и на полученные деньги покупала новые. Однажды в магазине подержанных книг она дешево купила книгу Алексея Астачева "Поэтика насилия: биография неизвестного анархиста". И эта книга повлияла на ее дальнейшую судьбу...









Во время их разговоров у меня появляется слабая надежда на то, что моя жизнь может быть не похожей на ад. Постепенно я лучше понимала, как используются их печатные материалы и что они хотели от них. И все равно я была далека от коллег. И они были далеки от меня.





그들의 얘기를 듣고 있으면

나는 사는 일이 그다지 지옥 같지는 않을 수도 있다는

엷은 희망이 생겨나기도 했다.

나는 내가 만들어낸 인쇄물들이 어떤 경로로 어떻게 쓰이고

그들이 바라는 효과가 무엇인지 조금씩 구체적으로 알게 되었다.

그러나 역시 나는 그들에게서 멀리 있었다.

그들은 내게서 멀리 있었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Настоящая жизнь героини очень тяжелая, поэтому она не может активно вовлечься в политические реалии, но и избежать их тоже не может. Она все время колеблется между двумя гранями. Тогда это происходило со многими студентами.









Как боль тех времен может быть настолько живой? Боль никогда не стареет.

А может, этой зимой построить с соседскими детьми большого снеговика? И прикрепить к его голове антенну из длинных веток, чтобы радиосигнал достиг звезды женщины, что покинула эту Землю несколько дней назад...

Все болезненно исчезнувшие люди оставляют в душах тех, кто их знал, маленький свет, подобный шраму.





그 시절의 아픔은 어쩌면 이리도 생생할까

아픔은 늙을 줄을 모른다.





이번 겨울에는 동네 아이들을 모아 커다란 눈사람을 만들어볼까.

며칠 전에 지구를 뜬 그녀의 별에 전파가 닿게끔

머리에 긴 가지로 안테나도 꽂고...





아프게 사라진 모든 사람은

그를 알던 이들의 마음에 상처와도 같은 작은 빛을 남긴다 .









Писательница Чхве Юн родилась в 1953 году в Сеуле. В 1988 году она дебютировала с повестью "Цветочный лист увял беззвучно", опубликованной в журнале "Литература и общество". Рассказ "Серый снеговик" был отмечен литературной премией им. Ким Дон Ина в 1992 году.