Банк Саноп согласился с планом разделения юридического лица GM Korea 

Южнокорейский банк Саноп (KDB) согласился с планом разделения юридического лица GM Korea, занятого новыми разработками и исследованиями. Такое решение было принято спустя три месяца после того, как в суд был направлен иск с требованием не допустить одностороннего разделения компании. Раньше штаб-квартира GM, ссылаясь на объективные трудности, объявила о закрытии завода в городе Кунсане провинции Чолла-Пукто. Это вызвало опасения о возможности полного вывода бизнеса компании из Кореи. Однако два крупных акционера GM Korea – банк Саноп и штаб-квартира GM в США - достигли договорённости об улучшении ситуации в GM Korea путём финансовой поддержки. В соответствии с договорённостями, как минимум ещё 10 лет GM Korea продолжит свой бизнес. Это позволило предотвратить массовое увольнение южнокорейских работников и банкротство партнёров-поставщиков запчастей. Однако 19 октября, несмотря на противостояние банка Саноп, на совете директоров GM Korea принят план разделения юридического лица, занятого новыми разработками и исследованиями.

Рассмотрев план GM Korea с помощью независимых экспертов, банк Саноп пришёл к выводу, что разделение приведёт к повышению прибыльности и финансовой стабильности. По словам главы банка Саноп Ли Дон Голя, удалось заключить соглашение, выгодное для южнокорейского рынка. Оно включает придание в течение 10 лет компании по разработкам и исследованиям, которая будет создана при разделении GM Korea, статуса головной компании по разработке кроссоверов CUV и SUV. В этой связи банк решил отозвать судебный иск. В связи с изменением позиции банка GM Korea планирует уже в декабре учредить новое юридическое лицо. Между тем, профсоюз продолжает противостоять проекту на том основании, что вышеуказанные решения принимались в одностороннем порядке.