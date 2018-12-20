18 декабря правительство Японии утвердило пятилетний план обороны, рассчитанный на период с 2019 по 2023 год. Его основные положения включают создание подразделений для защиты космического и киберпространства, будучи нацелены на расширение применения роботов и искусственного интеллекта. Также планируется переоборудование двух вертолётоносцев класса «Идзумо» для размещения 20-ти истребителей пятого поколения F-35B, принятие на вооружение новых истребителей F-35А и F-35B. Комментируя принятие плана, представитель МИД РК Но Гю Док отметил, что оборонная политика Японии должна вносить вклад в поддержание мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Она должна осуществляться на основе принципов мирной Конституции и прозрачности.

Эксперты указывают, что новый план обороны Японии может нарушать принцип применения японских сил самообороны - только отражение нападения. Кроме того, новая оборонная политика Токио уже подверглась критике. Ряд экспертов обратили внимание на то, что создание новых авианосцев противоречит «мирной» конституции Японии, запрещающей любые наступательные вооружения, в том числе создание авианосцев. В перечень закупок наступательных вооружений входят не только упомянутые истребители серий F-35, но и сухопутный противоракетный комплекс Aegis Ashore, американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» JASSM, противокорабельная ракета большой дальности LRASM. Для выполнения плана обороны Токио планирует выделить из бюджета свыше 27 трлн иен. Стремление администрации Синдзо Абе к превращению Японии в военную державу противоречит мирному процессу в регионе.