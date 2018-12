ⓒ instagram.com/claudiashkim





Клаудия Ким (클라우디아 킴/Claudia Kim)

Полное имя: Ким Су Хён (김수현)

Дата рождения: 25 января 1985 г.

Место рождения: г. Сеул

Дебют: телесериал [Королева игр], 2006 год





Су Хён – корейская киноактриса и модель. В пятилетнем возрасте вместе с семьей переехала в американский штат Нью-Джерси, где прожила до одиннадцати лет. В средних классах мечтала стать международным адвокатом, а в старших классах загорелась желанием стать ведущей новостей. Следуя за своей мечтой, Су Хён вернулась в Корею и поступила в женский университет Ихва. В течение трех лет будущая звезда была университетским репортером и хотела стать либо журналистом либо ведущей новостей. Также в те годы ей удалось поработать начинающим журналистом в «Корея Таймс» и «Ариран ТВ», и примерно в это время она заинтересовалась кино, музыкой и модельной карьерой.

В 2005 году Су Хён выиграла конкурс супермоделей. После успеха девушка оказалась на перепутье - родители были против ее желания работать в шоу-бизнесе, да и она сама приложила немало усилий для того, чтобы стать телеведущей. Но ответ пришел позже, в 2006 году продюсер О Сэ Ган предложил ей роль адвоката в сериале «Королева игр» (게임의 여왕), на что она ответила согласием. Дебютная роль принесла ей премию SBS как лучшей начинающей актрисе. Далее в ее карьере наступило четырехлетнее затишье, в это время Су Хён снималась в рекламе одежды, косметики, бытовой техники и мобильных устройств.

В 2010 году ей предложили сыграть в сериале «Погоня по плану Б» (도망자 플랜 B, 2010) телеканала KBS, через год она сыграла в сериале «Мозг» (브레인, 2011), а также ситкоме «Стоять рядом» (스탠바이, 2012) и др. В 2014 году она успешно прошла пробы в американский сериал «Марко Поло» (Marco Polo) и получила роль Хутулун, на следующий год дебютировала в голливудском блокбастере «Мстители: Эра Альтрона» (Avengers: Age of Ultron) в роли доктора Хелен Чо. В 2018 году в мировой прокат вышел другой кассовый фильм с участием Су Хён под названием «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (Fantastic Beasts: the Crimes of Grindelwald), в фильме она исполнила роль змеи Нагайны.