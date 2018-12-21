Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)

Второй саммит США-КНДР может пройти в ближайшее время
2018-12-21
#Новости шоу-бизнеса l 2018-12-20
Жанр: драма
Режиссер: Чхве Нак Хи
В ролях: Чхве Чжон Вон, На Хе Ми и др.
Премьера: 22 ноября 2018 года
Ограничение: старше 12-ти лет
Ресторан «Хана» - магический ресторан, в котором сердца людей наполняются теплотой.
Есть много людей, не побывавших на острове Окинава, но нет ни одного, кто бы посетил его и не вернулся во второй раз. В этом месте главная героиня открывает ресторан и называет его «Хана» в свою же честь.
Вместе с официанткой по имени Сэ Хи хозяйка заведения радушно встречает гостей Окинавы...
Ресторан «Хана» пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. Так что же в нем особенного?
2018-12-21
2018-12-21 15:21:01
2018-12-21 15:06:02