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Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)

#Новости шоу-бизнеса l 2018-12-20


Жанр: драма

Режиссер: Чхве Нак Хи

В ролях: Чхве Чжон Вон, На Хе Ми и др.

Премьера: 22 ноября 2018 года

Ограничение: старше 12-ти лет


Ресторан «Хана» -  магический ресторан, в котором сердца людей наполняются теплотой.

Есть много людей, не побывавших на острове Окинава, но нет ни одного, кто бы посетил его и не вернулся во второй раз. В этом месте главная героиня открывает ресторан и называет его «Хана» в свою же честь.

Вместе с официанткой по имени Сэ Хи хозяйка заведения радушно встречает гостей Окинавы...

Ресторан «Хана» пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. Так что же в нем особенного?

Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)
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