Ресторан «Хана» (하나식당, 2018)





Жанр: драма

Режиссер: Чхве Нак Хи

В ролях: Чхве Чжон Вон, На Хе Ми и др.

Премьера: 22 ноября 2018 года

Ограничение: старше 12-ти лет





Ресторан «Хана» - магический ресторан, в котором сердца людей наполняются теплотой.

Есть много людей, не побывавших на острове Окинава, но нет ни одного, кто бы посетил его и не вернулся во второй раз. В этом месте главная героиня открывает ресторан и называет его «Хана» в свою же честь.

Вместе с официанткой по имени Сэ Хи хозяйка заведения радушно встречает гостей Окинавы...

Ресторан «Хана» пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. Так что же в нем особенного?