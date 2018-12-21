Cha Eun-woo

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Настоящее имя: Ли Дон Мин

Дата рождения: 30 марта 1997 г.

Место рождения: г. Гунпхо, провинция Кёнги

Дебют в кино: драматический фильм [Моя замечательная жизнь], 2014 год

Дебют в музыке: мини-альбом группы ASTRO [Spring Up], 2016 год





Чха Ын У – корейский певец и киноактер. Будучи учащимся старших классов, Чха Ын У получил предложение сотрудничать с продюсерским центром «Фантаджио» (Fantagio Corp). Посоветовавшись с родителями, он подписал с центром контракт и начал готовиться к дебюту в новой мужской группе. В итоге дебют Чха Ын У в музыке состоялся 23 февраля 2016 года, когда на свет появилась новая поп-группа ASTRO и в день своего дебюта выпустила мини-альбом Spring Up. Кроме того, Чха Ын У начал параллельно и очень успешно развивать актерскую карьеру.

Еще до официального дебюта в ASTRO, молодой талант сыграл небольшую роль в драме «Моя замечательная жизнь» (두근두근 내 인생), в которой главные роли сыграли звезды корейского кино Сон Хе Гё и Кан Дон Вон. В 2017 году он сыграл в сериале телеканала KBS2 «Лучший хит» (최고의 한방), а в 2018 году сыграл главную мужскую роль в сериале «Мой позывной – красавица с Каннама» (내 아이디는 강남미인), за которую получил сразу три престижные награды – премии «Звезда халлю» и «Лучший новый актер» на церемонии вручения Korea Drama Awards, а также премию «Восходящая звезда» на церемонии Asia Artist Awards.