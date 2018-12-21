Соль Хён стало плохо из-за дыма и пороха

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Участница женской поп-группы AOA по имени Соль Хён почувствовала себя плохо прямо на сцене. «У нее закружилась голова из-за выброса пороха, применяемого во время шоу», - сказали в продюсерской компании группы FNC Entertainment. 15 декабря FNC опубликовала официальное письмо, в котором говорилось: «Во время выступления на Fortnite Korea Open 2018 Соль Хён почувствовала головокружение из-за дыма и пороха, которые были использованы на сцене. Ее сразу же отвезли в госпиталь и провели необходимое лечение. Сейчас она отдыхает дома». Также агенство добавило, что впредь будет внимательнее относиться к здоровью участниц АОА. Напомним, об инциденте стало известно благодаря видео, снятому на мобильные телефоны поклонниками. В тот день на сцене Соль Хён выглядела нормально и даже улыбалась, однако под конец шоу внезапно села и не смогла самостоятельно встать, при этом было хорошо видно, что ее вот-вот стошнит. Девушку увели под руки остальные участницы группы.