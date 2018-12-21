Ли Чжэ Хун и Рю Чжун Ёль пакуют рюкзаки

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Актеры Ли Чжэ Хун и Рю Чжун Ёль отправляются вместе в путешествие. 18 декабря информагенство OSEN сообщило, что телеканал JTBC разрабатывает новую развлекательную передачу «Тревелер» (트래블러), а именно утверждает участников шоу и покупает билеты на самолет. «Тревелер» - это развлекательная программа о поездках заграницу двух известных людей с рюкзаками за спиной. У программы нет сценария, а все решения относительно поздки принимаются исключительно главными героями. Все сцены, в которых герои пытаются объясниться с местными жителями, войдут в программу без какого-либо редактирования. Актер Ли Чжэ Хун известен своими ролями в сериалах «Сигнал» (시그널), «Завтра с тобой» (내일 그대와), а также ролями в кино (фильм «Основы архитектуры» (건축학개론), «Мой Папаротти» (파파로티), «Ай кэн спик» (아이 캔 스피크) и др).