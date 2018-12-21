Актриса Пак Ю На утверждена на роль

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Актриса Пак Ю На присоединилась к съемочной группе нового сериала «SKY замок» (SKY캐슬). 17 декабря продюсерское агенство актрисы сообщило газете MK Sports, что Пак Ю На появится в сериале телеканала JTBC по пятницам и субботам «SKY замок». «Пока что не было чтения сценария и первых съемок. Как только появится рабочий график, тогда мы все узнаем», - добавили они. Также по информации газеты «Хангук Ильбо» от 17 декабря, Пак Ю На утверждена на роль героини Чха Сэ Ри, об этом газета написала, ссылаясь на источник из съемочной команды. По сценарию сериала, героиня Чха Сэ Ри является первой дочерью супругов по имени Чха Мин Хёк и Но Сын Хе. Девушка учится в Гарварде и очень любима своим отцом Чха Мин Хёком. Напомним, актриса Пак Ю На дебютировала в кино в 2015 году, сыграв в сериале телеканала KBS «Беззастенчиво вперед» (발칙하게 고고). В 2018 году карьера актрисы резко пошла в гору - она появилась в успешном сериале «Мой позывной – красавица с Каннама» (내 아이디는 강남미인).