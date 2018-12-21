Кан Даниэль и журнал Ello пожертвовали саженцами

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Модный журнал Ello, начавший с июля 2018 года экологическую кампанию, в декабрьском номере разместил статью под названием «Лес Элло и Кан Даниэля «Зелёная мощь»». В канун Нового года журнал Ello, в рамках программы «Зелёная мощь Элло» (Ello Green Power), собрал с известным певцом Кан Даниэлем и читателями журнала денежные средства, на которые было приобретено 1000 саженцев деревьев для создания леса в пределах столицы, и все ради улучшения качества воздуха и устранения микроскопической пыли. Лес «Элло и Кан Даниэля Зелёная мощь», высаженный в рамках этой благородной кампании, призван играть роль стены и защищать Сеул и окрестности столицы от микроскопической пыли, приближающейся с Китая. Кампания «Зелёная мощь Элло» будет продолжаться и в 2019 году.