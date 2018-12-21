



В корейской литературе и живописи можно встретить описания событий, которые происходят ночью. Например, в картине художника Ан Чжун Сика "Звуки среди деревьев" запечатлена сцена, в которой юноша стоит в раздумьях ночью посреди двора, подобные сюжеты встречаются и в корейских стихотворениях. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с музыкальными композициями, написанными по мотивам подобных произведений живописи и литературы.





Выпуск 393. Таинственность ночи

* Мелодия "Звук ночи" (части "Загадочно" и "Весело") - Хван Бён Ги (цитра каягым), Ким Чжон Су (барабан чангу)

* Песня для мужского голоса "Колышется завеса"- Ли Дон Гю (вокал)

* Песня "Месяц зимнего солнцестояния" - Ли Чжун А (вокал)