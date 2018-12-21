Резолюция ООН по правам человека в КНДР

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. В ней Север подвергается жёсткой критике за грубые нарушения прав человека, содержится призыв к прекращению подобной практики и незамедлительному улучшению ситуации. Поскольку среди членов ООН было полное единодушие, документ даже не ставили на голосование. Подобный документ принимается 14-й год подряд. Какой будет реакция Пхеньяна, и как пойдут дальше переговоры по денуклеаризации? Ситуацию прокомментирует господин О Гён Соп, научный сотрудник Корейского института национального воссоединения.