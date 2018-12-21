Совместные раскопки дворца Манвольдэ

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6 сентября Юг и Север договорились о возобновлении совместных раскопок на месте древнего дворца Манвольдэ в Кэсоне, которые были приостановлены в 2015 году. Для продолжения совместных работ был определён период с 22 октября до 10 декабря. Примечательно, что договорённость о возобновлении совместной работы археологов Юга и Севера достигнута в этом году, когда исполняется 1100 лет со дня основания на Корейском полуострове древнего государства Корё. У микрофона - сопредседатель Межкорейской ассоциации историков господин Ан Бён У.