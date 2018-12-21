Группа 'EXO' возглавила чарты 'iTunes' в 62 странах!

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17 декабря 2018 года появились первые сообщения о том, что новый переупакованный диск ‘LOVE SHOT’ пятого регулярного альбома бойз-группы 'EXO' возглавил чарты 'iTunes' в 62 странах! Кроме того, вас ждёт новость о южнокорейском артисте, оказавшемся в рядах обладателей премии 'Yahoo Asia Buzz Awards 2018'! Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 19 декабря.