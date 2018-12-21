Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (2)

Торговцу Пёну сложно было верить в слова нашего героя. Это понятно, ну представьте, кому не важны деньги? Как богатство не влияет? Все люди хотят стать богатым. Сначала Пёну так показалось, что ученый Хо говорит лож, т.к. ему не удалось заработать денег. Однако видимо это тоже не так. Ведь деньги, которые лежат перед глазами торговца, доказывают, что этот мудрый человек сумел заработать даже много суммы денег. Поэтому он ничего не смог делать кроме поверить в слова Хо Сэн Вона. Такое отношение Хо Сэн Вона к богатству сильно удивило торговца. Пён поклонялся в знак уважения к этому невероятному человеку: «Простите меня за мою глупость. Я совершил ошибку при общении с вами. Теперь я не понимаю, что нужно делать с деньгами, которые вы мне отдали. Их слишком много, мне достаточно получить проценты и 10 тысяч нян».

Услышав слова кредитора, Хо Сэн Вон внезапно рассердился: «За кого вы меня принимаете? Я же ученый, а не торговец. Эти деньги принадлежат вам, а не мне». Хо Сэн Вон быстро встал и покинул дом Пёна. Торговец не знал, как поступить, но понял одно, что нельзя отпустить героя просто так! Он тихонько следил за Хо Сэн Воном, который отправился к себе домой. Дом был насколько старым, казалось бы, вот-вот разрушится. Внешний вид дома нашего героя привел Пёна в шок: «Как это возможно! Раз он заработал столько много денег, то у него хотя бы есть нормальный дом. Неужели, что он отдал мне всё, что у него есть».

От удивления торговец стоял на одном месте бессмысленно и на некоторое время смотрел в дом. В тот момент он случайно нашел одну пожилую женщину, которая стирала белье на речке. Он спросил: «Знаете ли вы, кто живёт в этой хижине?» Женщина ответила: «Там живёт ученый Хо Сэн Вон. Он любил читать, и вечно был в нищете. Уже прошло пять лет, после того как ушёл из дома. Бедная его жена в одиночку ждёт своего мужа». Пён только тогда узнал, что фамилия господина – Хо. Хотя он узнал, где он жил и кто этот человек, но ему было нечего сделать. Вздыхая, вернулся он домой. Между тем, жена Хо Сэн Вона, как обычно, молилась за мужа. Вдруг ей слышался звук открывающихся плетёных ворот. Она вышла из комнаты, и увидела человека, которого она мечтала увидеть. Это было Хо Сэн Вон, по идее жены, попал без вести.