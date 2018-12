Запущена система упрощённого денежного расчёта Zero Pay

20 декабря мэрия Сеула ввела в эксплуатацию систему упрощённого денежного расчёта Zero Pay. Комиссия Zero Pay, уплачиваемая продавцом, колеблется в пределах от нуля до половины процента и зависит от годового объёма продаж. Мэр Сеула Пак Вон Сун ещё во время предвыборной кампании настаивал на внедрении такой системы. Необходимость Zero Pay объясняется тяжёлым положением небольших коммерческих предприятий. Далеко не секрет, что мелкие торговцы наиболее чувствительны к негативным последствиям застоя в экономике. Нынешняя ситуация усугубляется повышением минимальной оплаты труда и сокращением рабочей недели до 52-х часов. Всё это приемлемо в условиях роста экономики страны. Однако в нынешней ситуации мелкие торговцы оказались не в лучшем положении.





В мэрии Сеула надеются на то, что данная система поможет улучшить положение небольших торговых предприятий. В настоящее время комиссия за расчёты по кредитным картам составляет от 0,8% до 2,3%. Чем выше годовой объём продаж, тем меньшая комиссия взымается с предприятия. У некоторых специалистов возникают опасения, сможет ли Zero Pay закрепиться на рынке. Прежде всего она не предлагает потребителям никаких бонусов. Кроме того, в Корее есть множество других систем денежного расчёта, такие как Kakao Pay. В сравнении с ними, Zero Pay не отличается дополнительными удобствами осуществления платежей. При этом подоходный вычет при использовании Zero Pay равняется 40%, что намного выше по сравнению с кредитными и дебетовыми картами.