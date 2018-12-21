Повышение базовой процентной ставки в США и экономика РК

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США повысил базовую процентную ставку до 2,25–2,5% годовых. В результате этого разница между учётными ставками США и РК составила 0,75%. 20 декабря в Сеуле было созвано срочное совещание по вопросам финансов и макроэкономики. Как заявил замминистра планирования и финансов РК Ли Хо Сын, правительство готово противостоять дестабилизирующему влиянию повышения процентной ставки в США на отечественную экономику. В своём выступлении управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль подчеркнул, что очередное повышение процентной ставки ФРС США не стало неожиданностью. По его словам, основное внимание следует уделять не столько факту повышения процентной ставки, сколько темпам её повышения. Так, в 2018 году ФРС США поднимала базовую процентную ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. По заявлениям американских чиновников, в 2019 году будет проведено не три, как планировалось ранее, а два повышения. Банк Кореи сделает всё возможное, чтобы свести к минимуму последствия нормализации денежно-кредитной политики в США,- отметил Ли Чжу Ёль.





Замедление темпов нормализации денежно-кредитной политики США поможет снизить её отрицательное влияние на мировую экономику. В частности, Банк Кореи получит возможность более гибко управлять своей денежно-кредитной политикой. Основные опасения вызывают долговые обязательства домохозяйств, поскольку рост долговых обязательств превышает рост доходов населения. Повышение базовой процентной ставки в данной ситуации отразится на задолженностях домохозяйств, которые превышают триллион долларов. По расчётам комитета финансового контроля, более миллиона домохозяйств имеют большие долговые обязательства, четверть из которых находятся в группе риска.