На территории бывшей военной базы США высокий уровень загрязнения 

Обсуждение проблемы загрязнения территории бывшей американской военной базы в сеульском районе Ёнсан началось ещё в 2001 году. Тогда в районе станции метро Ноксапхён было зафиксировано повышенное содержание вредных веществ. В связи с этим были срочно приняты меры для предотвращения дальнейшего загрязнения территории. В 1904 году во время русско-японской войны японские войска использовали данную территорию для базирования своих войск. Позднее на территории района Ёнсан располагалась седьмая дивизия США, высадившаяся в Инчхоне в сентябре 1945 года. Впоследствии территория была передана в пользование властям США с целью размещения войск, базирующихся на территории страны.





До недавнего времени территория базы находилась под контролем Вашингтона. В 2003 году было принято решение о возвращении территории бывшей базы властям Сеула и переносе американской базы в район Пхёнтхэк в 70 километрах к югу от Сеула. Позднее, в 2005 году, правительство РК обнародовало план превращения территории главной военной базы США в сеульском районе Ёнсан в муниципальный парк. В настоящее время ведутся архитектурно-планировочные работы. Совсем недавно начал действовать автобусный тур по территории бывшей базы. Подводя итоги, стоит отметить, что уровень загрязнения снижается с каждым годом, однако о полной нормализации экологических показателей говорить пока рано. После окончательного возврата территории базы власти Сеула смогут начать полномасштабные работы по восстановлению окружающей среды.



