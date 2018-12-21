Второй саммит США-КНДР  может пройти в ближайшее время 

Второй американо-северокорейский саммит может пройти в ближайшее время. Об этом заявил в четверг в интервью радиостанции KNSS штата Канзас госсекретарь США Майкл Помпео. Тем самым глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил намерение Вашингтона не затягивать с проведением такой встречи. Одновременно спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн во время рабочего визита в Сеул упомянул о преодолении периода вражеских отношений с Пхеньяном, длившихся почти 70 лет. Он напомнил, что США рассматривают возможность смягчения ограничений на поездки в КНДР в целях облегчения поставок гуманитарной помощи.





Антисеверокорейские санкции всё ещё продолжают действовать. Недавно министерство финансов США внесло в санкционный список второго человека в иерархии ТПК Чхве Рён Хэ и других высокопоставленных лиц КНДР из-за их причастности к серьёзным нарушениям прав человека и цензуре в КНДР. Кроме того, на протяжении 14 лет Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию по правам человека в Северной Корее. В документе ответственными за нарушения прав человека в КНДР называют руководителей страны. В сложившейся ситуации сложно предсказать, какие результаты могут быть достигнуты в ходе возможного саммита. Необходимо добавить, что Пхеньян может рассматривать текущую позицию Вашингтона как шаг навстречу в вопросе смягчения санкций. В любом случае затягивание переговоров на высшем уровне не лучшим образом скажется на решении проблем.