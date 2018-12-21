Повышение процентной ставки в США

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19 декабря Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5% годовых. В заявлении ФРС говорится, что рынок труда и экономическая активность демонстрируют стабильность. Именно это позволило повысить ставку. В 2019 году решено провести не три, как планировалось ранее, а два повышения процентной ставки. Эксперты рассматривают данное решение как сигнал о возможном замедлении роста экономики США. Кроме того, решение ФРС принималось с учётом замедления развития мировой экономики в целом и переменчивости финансового рынка.

Напомним, что в этом году США повышали процентную ставку четыре раза, то есть чаще, чем предполагалось. Это отразилось на финансовых рынках развивающихся стран, которые имеют большую внешнюю задолженность. В связи с этим 20 декабря южнокорейское правительство созвало экстренное совещание по вопросам финансов и макроэкономики, участники которого пришли к выводу, что решение ФРС США не вызовет резких изменений в движении капиталов иностранных инвесторов.

Разница между учётными ставками США и Республики Корея составит 0,75%. Данный показатель не окажет серьёзного влияния на южнокорейскую экономику, однако факторы риска все же есть. Они могут проявиться в кризисных ситуациях и вызвать проблемы. Для того, чтобы предотвратить их, правительство будет вести круглосуточный мониторинг ситуации на мировых финансовых рынках.

Кроме того, опасения вызывают долговые обязательства домохозяйств, поскольку их рост превышает рост доходов населения. Повышение процентной ставки отразится на задолженностях домохозяйств, которые превышают триллион долларов.